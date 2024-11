Aulas na UFSC de Blumenau acontecem na nova sede a partir de 2025 Aulas na UFSC de Blumenau acontecem na nova sede a partir de 2025 ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h10 ) twitter

UFSC de Blumenau

A partir de 2025, as aulas da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) de Blumenau acontecem na nova sede da universidade, localizada na rua Engenheiro Udo Deeke, no bairro Salto do Norte, na frente do terminal do aterro. A decisão foi tomada após uma reunião, nesta quarta-feira (6).

