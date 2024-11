Aumento alarmante de roubos seguidos de morte em SC Roubos seguidos de morte puxaram aumento de número de homicídios em Santa Catarina ND Mais|Do R7 14/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h09 ) twitter

Roubos seguidos de morte em Santa Catarina mais que dobraram entre 2023 e 2024, segundo a SSP-SC (Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina). Foram 14 casos de latrocínios entre janeiro e setembro, em comparação com seis no mesmo período no ano passado.

