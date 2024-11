Aumento de cirurgias e alta temporada elevam demanda de doação de sangue no Hemosc Aumento de cirurgias e alta temporada elevam demanda de doação de sangue no Hemosc ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h29 ) twitter

Doação de Sangue no Hemosc

A doação de sangue é um ato simples, mas capaz de salvar vidas. Com a chegada do fim do ano e o aumento das demandas hospitalares, o Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) reforça a importância da doação de sangue durante a Semana do Doador, celebrada nacionalmente em 25 de novembro. A campanha deste ano busca não apenas conscientizar a população, mas também atrair novos voluntários para garantir que os estoques estejam preparados para enfrentar períodos críticos.

