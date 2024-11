‘Autista a bordo’: selo deverá ser fixado nos carros em SC a partir de fevereiro de 2025 ‘Autista a bordo’: selo deverá ser fixado nos carros em SC a partir de fevereiro de 2025 ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 09h31 (Atualizado em 06/11/2024 - 09h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Selo autista a bordo

A partir de fevereiro de 2025 passa a valer a lei que estabelece a criação do “Selo autista a Bordo”. A iniciativa será utilizada em veículos que realizam o transporte de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa importante iniciativa.

Leia Mais em ND Mais:

Draga que irá aprofundar canal de praia começa a operar em SC

Telhado de posto de combustíveis desaba durante tempestade em Santa Catarina

Mais de 40% da população de Florianópolis diz ter obesidade, aponta pesquisa