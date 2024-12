Autoescola fechada em Florianópolis acumula queixas em site de reclamações No último ano, 41 consumidores registraram reclamações em site que reúne consumidores lesados ou insatisfeitos; autoescola fechada... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 10h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 10h29 ) twitter

Uma autoescola do Centro de Florianópolis teve as atividades suspensas nesta terça-feira (3) após uma série de irregularidades percebidas pelo Detran de SC (Departamento Estadual de Trânsito). Nas redes sociais, a Autoescola Touring anunciou o fechamento. O local que lesou cerca de 700 pessoas acumula 41 reclamações no Reclame Aqui nos últimos 12 meses. Apenas quatro queixas foram resolvidas.

Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

