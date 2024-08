Avaí busca quebrar jejum em confronto decisivo contra o Operário O Avaí encara o Operário na noite desta sexta-feira (9) no Estádio da Ressacada com a missão de encerrar o jejum de nove jogos sem... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 22h27 (Atualizado em 08/08/2024 - 22h27 ) ‌



O Avaí encara o Operário na noite desta sexta-feira (9) no Estádio da Ressacada com a missão de encerrar o jejum de nove jogos sem vencer na Série B. O duelo, marca a estreia de Enderson Moreira no comando técnico do clube, que segundo ele “precisa simplificar em momentos ruins”.

