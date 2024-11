Avaí comunica saídas e ‘barca’ tem 11 jogadores Avaí comunica saídas e ‘barca’ tem 11 jogadores ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h28 ) twitter

Avaí treino

A famosa ‘barca’ partiu no sul da Ilha. O Avaí confirmou que 11 jogadores em fim de contrato não vão continuar para a temporada 2025, com destaque para o meia Giovanni, um dos líderes do elenco.

