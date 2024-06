Avaí conquista ponto importante contra o América em BH PONTO IMPORTANTE. O empate do Avaí na noite de ontem diante do América, no estádio Independência, em Belo Horizonte, foi um bom...

Alto contraste

A+

A-

PONTO IMPORTANTE. O empate do Avaí na noite de ontem diante do América, no estádio Independência, em Belo Horizonte, foi um bom resultado, levando em consideração a qualidade do adversário, que se segue líder do Brasileiro da Série B, no entanto, com a mesma pontuação do Leão da Ilha. Ou seja, foi um duelo de duas equipes na parte de cima da tabela que seguem firmes na briga pelo acesso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Opinião: O ponto conquistado pelo Avaí diante do América, em BH, foi muito importante

• Giro Auto+: conheça o primeiro carro da BYD produzido no Brasil

• Da engenharia para referência em fotos esportivas: empresário conta origem da Foco Radical



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.