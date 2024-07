ND Mais |Do R7

Avaí e Vila Nova duelam por vaga no G-4 da Série B O Avaí enfrenta o Vila Nova na tarde deste domingo (14) em duelo direto por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro....

O Avaí enfrenta o Vila Nova na tarde deste domingo (14) em duelo direto por uma vaga no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o “OBA”, a partir das 16h e o confronto é válido pela 15ª rodada da competição.

