Avaí em Ascensão: Vagner Love Brilha e Time se Aproxima do G-4 Vagner Love fez a alegria da torcida do Avaí ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 em cima do Paysandu, nesta quinta-feira (22), na... ND Mais|Do R7 23/08/2024 - 04h50 (Atualizado em 23/08/2024 - 04h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vagner Love fez a alegria da torcida do Avaí ao marcar o gol da vitória por 1 a 0 em cima do Paysandu, nesta quinta-feira (22), na Ressacada. Foi o terceiro triunfo consecutivo do time azurra sob o comando de Enderson Moreira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Mega-Sena: quatro apostadores de SC acertam cinco números e levam ‘pequena fortuna’

• Grupo ND anuncia parceria com OD Drive e leva publicidade em carros a novos patamares

• Suspeito de furto de gado é preso em flagrante com arsenal de armas em SC