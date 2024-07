ND Mais |Do R7

Avaí enfrenta desafios com sequência de resultados negativos na Série B O Avaí transbordou o copo de pontos no início da passagem do técnico Gilmar Dal Pozzo, com aquela arrancada de 18 pontos em 18 disputados...

O Avaí transbordou o copo de pontos no início da passagem do técnico Gilmar Dal Pozzo, com aquela arrancada de 18 pontos em 18 disputados na Série B. Só que a realidade agora é de copo meio vazio com a sequência recente da equipe: somou três em 15 disputados, três empates e duas derrotas consecutivas.

