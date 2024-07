ND Mais |Do R7

Avaí sofre revés e encerra invencibilidade com derrota para o Novorizontino A invencibilidade do Avaí acabou. Com o revés sofrido na última segunda-feira (8), diante do Novorizontino por 1 a 0, o Leão da Ilha...

A invencibilidade do Avaí acabou. Com o revés sofrido na última segunda-feira (8), diante do Novorizontino por 1 a 0, o Leão da Ilha encerrou os 11 jogos invictos com o técnico Gilmar Dal Pozzo. Além de colocar fim na sequência positiva, outro ponto chama atenção: a queda de rendimento da equipe avaiana nas últimas rodadas.

