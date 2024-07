ND Mais |Do R7

Avião faz manobra inesperada em Navegantes e intriga moradores No início da tarde desta segunda-feira (8), um avião foi visto “dando voltas” aos arredores do Aeroporto de Navegantes, no Litoral...

‌



A+

A-

No início da tarde desta segunda-feira (8), um avião foi visto “dando voltas” aos arredores do Aeroporto de Navegantes, no Litoral Norte catarinense. Moradores que viram a cena procuraram a redação do ND Mais para esclarecer o que poderia ter acontecido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Deputado de Criciúma assume a presidência da Assembleia Legislativa de SC

• Avião dá meia volta em Navegantes e retorna para São Paulo; ‘Foco total na segurança’

• Sobreviventes de colisão frontal na BR-282 em SC precisam de doação de sangue