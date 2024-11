Bacia de Pelotas pode gerar 15 bilhões de barris e dobrar reservas de petróleo do Brasil Bacia de Pelotas pode gerar 15 bilhões de barris e dobrar reservas de petróleo do Brasil ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h50 ) twitter

Exploração de petróleo na Bacia de Pelotas

A tentativa de fortalecer o mercado energético brasileiro mira, agora, uma nova área de exploração petroleira no Brasil. A Bacia de Pelotas, no Rio Grande do Sul, vendida em 2023 a um grupo de gigantes do setor, poderá produzir até 15 bilhões de barris, conforme estimativa feita por especialistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre o potencial dessa nova fronteira energética!

