Bactéria em bica interrompe consumo de água em localidade do Sul de SC
ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 15h09

Bica com água contaminada em Braço do Norte

Após uma coleta de água, a Vigilância Sanitária de Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, identificou a presença de uma bactéria em uma bica localizada no bairro Uruguaia. O consumo foi imediatamente suspenso após solicitação da Secretaria de Saúde.

