Baixa Cobertura Vacinal: Apenas 43% do Público Alvo Contra a Dengue no Norte de SC Seis meses após o início da vacinação contra a dengue, a região Norte de Santa Catarina lidera a aplicação das vacinas no Estado.... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 01h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h11 ) ‌



Seis meses após o início da vacinação contra a dengue, a região Norte de Santa Catarina lidera a aplicação das vacinas no Estado. Porém, apesar do cenário positivo em comparação com outras regiões, a cobertura vacinal ainda é baixa em relação ao público-alvo da campanha.

