Balanço Geral Itajaí tem novo apresentador Balanço Geral Itajaí tem novo apresentador ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moisés Stuker é novo apresentador do Balanço Geral Itajaí

O Balanço Geral, da NDTV Record Itajaí, contará com um novo apresentador a partir da próxima segunda-feira (4): o jornalista Moisés Stuker. Há cinco anos atuando como repórter no Grupo ND, Stuker consolidou-se na emissora de Blumenau e agora assume o desafio de liderar o programa que é referência de audiência na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Mutirão de negociação de dívidas com bancos inicia nesta sexta-feira; veja como fazer

Briga por questões políticas quase termina em tragédia em bar no interior de SC

Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica e cair de altura de 6 metros em Gaspar