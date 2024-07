Baleeira: A Conexão Marítima entre Santa Catarina e os Açores A caça à baleia é proibida no Brasil, mas a atividade – uma das mais importantes fontes de renda que as comunidades litorâneas já... ND Mais|Do R7 28/07/2024 - 10h03 (Atualizado em 28/07/2024 - 10h03 ) ‌



A caça à baleia é proibida no Brasil, mas a atividade – uma das mais importantes fontes de renda que as comunidades litorâneas já tiveram – deixou pelo menos uma herança que pode ser encontrada, fisicamente, perto dos ranchos de pesca que se espalham pela orla. Considerada um produto da genialidade dos construtores, a baleeira é uma embarcação nobre, de concepção sofisticada, cuja agilidade e segurança conquistaram a reverência e a admiração dos homens do mar.

