Balneário Camboriú: a cidade mais 'apertada' de SC

Mais de três mil pessoas por km². Essa é a taxa de densidade demográfica de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, que faz com que a cidade seja número 1 do Estado no ranking. No Brasil, a cidade dos arranha-céus está em 41º lugar.

