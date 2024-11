Balneário Camboriú é o destino favorito dos brasileiros para o Natal, revela pesquisa Balneário Camboriú é o destino favorito dos brasileiros para o Natal, revela pesquisa ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balneário Camboriú

Balneário Camboriú, a “Dubai” do Litoral Norte de Santa Catarina, está no topo dos destinos favoritos dos brasileiros para passar o Natal, é o que revela a pesquisa encomendada pela Booking.com.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre os destinos preferidos dos brasileiros para as festas de fim de ano!

Leia Mais em ND Mais:

Prêmio Jabuti 2024: escritor blumenauense vence em duas categorias

Envolvida com facção e ex-bailarina do Faustão: conheça influenciadora Natacha Horana

Show de Letrux em Florianópolis só em fila de espera!