Balneário Camboriú Inova com Radares de Alta Precisão Em cerca de três meses, Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, vai contar com moderno sistema de radares controladores... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 18h17 (Atualizado em 08/08/2024 - 18h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em cerca de três meses, Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, vai contar com moderno sistema de radares controladores de velocidade eletrônicos, que contam com alcance de até 17 metros do ponto de origem e maior precisão técnica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Sem registro de nascimento, SC tem 1.213 crianças de até 5 anos impedidas de acessar serviços

• Polícia prevê punição a torcedor que usou tragédia como provocação contra gremistas

• Com dois engavetamentos em sequência, Via Expressa congestiona acesso a Florianópolis