Balneário Camboriú recebe Festival Internacional de Cinema

Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú

Mais de 40 obras de longa, média e curta-metragem são exibidas no 14º Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú (FIC BC), que iniciou na última quarta-feira (27). Com entrada gratuita, o evento ocorre na sede na Arthousebc (rua São Paulo, 581) até 8 de dezembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações do festival!

