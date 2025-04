Banco Central prepara Pix automático para conta de luz e assinaturas; saiba a partir de quando Atualizações foram anunciadas pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, nesta terça-feira (22); novas funções poderão substituir o uso... ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 05h45 ) twitter

Nova modalidade deve ser disponibilizada a partir de 16 de junho – Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/NDO Banco Central trabalha para lançar algumas novidades para o Pix, como o “Pix automático”, que deve facilitar o pagamento de dívidas através da modalidade mais utilizada pelos brasileiros.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades do Pix e como elas podem impactar suas finanças!

