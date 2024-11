Banco de perucas de Associação Madre Teresa, em Itajaí, recebe doações durante Outubro Rosa Banco de perucas de Associação Madre Teresa, em Itajaí, recebe doações durante Outubro Rosa ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 03/11/2024 - 10h08 ) twitter

Banco de perucas da Associação Madre Teresa

O banco de perucas da Associação Madre Teresa, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, recebeu doações dos colaboradores do Hospital Marieta durante uma ação alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, no último dia 28.

