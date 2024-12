Barco Ponta Firme cruza em primeiro a 56ª Regata Volta à Ilha NDTV 35 Anos Edição de 2024 da maior regata oceânica de Santa Catarina teve mais de 24h de duração, repetindo condições desafiadoras do último ano... ND Mais|Do R7 09/12/2024 - 00h07 (Atualizado em 09/12/2024 - 00h07 ) twitter

A Regata Volta à Ilha NDTV 35 Anos testou ao máximo a habilidade e resistência dos velejadores, com mais de 24 horas de competição na Ilha de Santa Catarina. Assim como em 2023, a principal competição de vela oceânica do Estado desafiou as equipes enfrentando condições adversas como chuva e ventos variáveis de sul ao longo de sábado e domingo.

Para mais detalhes sobre essa emocionante competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

