Bebê de 14 dias se engasga com leite materno e é salva por enfermeira em SC
05/11/2024 - 16h50

Bebê salva por enfermeira

Uma bebê de 14 dias foi salva por uma enfermeira ao se afogar com leite materno. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (4), por volta das 15h, no bairro Santa Lúcia, em Capivari de Baixo, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este emocionante resgate!

