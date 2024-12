Bebê ingere soda cáustica e helicóptero é acionado para resgate em Ilhota Após se intoxicar com soda cáustica, bebê foi levado às pressas ao hospital ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 21h28 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h28 ) twitter

Um bebê de 1 ano e 7 meses teve que ser resgatado às pressas após ingerir soda cáustica nesta sexta-feira (6), em Ilhota. O helicóptero Arcanjo teve que ser acionado para transportar a criança até o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. Posteriormente, o bebê foi transferido ao Hospital Joana de Gusmão, em Florianópolis.

Saiba mais sobre este caso alarmante e a importância de manter produtos perigosos fora do alcance das crianças

