Bebê tem parada cardiorrespiratória após cabeça ficar presa durante parto, em Itapema

Equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), fizeram um parto difícil, cujo bebê estava com a cabeça presa à mãe, na tarde desta quinta-feira (31), em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

