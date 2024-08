Beleza Congelada: Chapecó Desperta com Paisagens Incríveis O amanhecer desta segunda-feira (26) iniciou com paisagens congeladas em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. As fotos da geada foram... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 12h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 12h51 ) ‌



O amanhecer desta segunda-feira (26) iniciou com paisagens congeladas em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. As fotos da geada foram feitas nas partes baixas do bairro Passo dos Fortes e bairro Líder.

