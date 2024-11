Beto Carrero World é eleito o melhor parque temático do Brasil; Alles Park entra no top 10 Beto Carrero World é eleito o melhor parque temático do Brasil; Alles Park entra no top 10 ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 23/11/2024 - 18h09 ) twitter

Beto Carrero World

O Beto Carrero World, localizado em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi escolhido mais uma vez como o melhor parque temático do Brasil pelo prêmio Melhores Destinos 2024/2025. Com 40,95% dos votos de mais de 28 mil viajantes, esta é a segunda vez consecutiva que o parque conquista o primeiro lugar no ranking.

