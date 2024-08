Biguaçu Enfrenta Crise Hídrica: Entenda o Que Está Acontecendo Moradores de Biguaçu deverão enfrentar uma falta de água durante esta quarta-feira (7). A razão é uma limpeza do principal reservatório... ND Mais|Do R7 07/08/2024 - 00h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 00h16 ) ‌



Moradores de Biguaçu deverão enfrentar uma falta de água durante esta quarta-feira (7). A razão é uma limpeza do principal reservatório da cidade, localizado no bairro Jardim Janaína, feita pela Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento). A ação ocorre das 8h até as 17h.

