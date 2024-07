ND Mais |Do R7

Biocarvão na agricultura: descubra como ele pode revolucionar a produção de cebola Resíduos das indústrias de carvão vegetal podem ser grandes aliados dos produtores de cebola para melhorar a qualidade do solo e...

Alto contraste

A+

A-

Resíduos das indústrias de carvão vegetal podem ser grandes aliados dos produtores de cebola para melhorar a qualidade do solo e a produtividade da cultura. É isso que apontam duas pesquisas com biocarvão na agricultura desenvolvidas pela Epagri na Estação Experimental de Ituporanga. “O uso desse resíduo, além de trazer benefícios para o solo e as plantas, contribui para diminuir o passivo ambiental da atividade das carvoarias”, destaca o pesquisador Fábio Satoshi Higashikawa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Brasil reage no fim, mas perde para Camarões no Pré-Olímpico de basquete masculino

• Multinacional de Joinville abre vagas para jovem aprendiz; confira benefícios e requisitos

• Biocarvão na agricultura: pesquisa da Epagri revela benefícios para a produção de cebola



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.