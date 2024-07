Biomédica é presa após morte de modelo por procedimento estético nos glúteos

ND Mais |Do R7

A modelo e influenciadora Aline Ferreira, de 33 anos, morreu na terça-feira (2), no Distrito Federal, após complicações de um procedimento estético nos glúteos com PMMA. A dona da clínica foi presa pela Polícia Civil do Estado de Goiás, nesta quarta-feira (3).

