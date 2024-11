Black Friday se aproxima e Procon de Itajaí alerta contra golpes Black Friday se aproxima e Procon de Itajaí alerta contra golpes ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 10h08 (Atualizado em 24/11/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black Friday em Itajaí

Com a proximidade da Black Friday, que será na próxima sexta-feira (29), a Procuradoria de Defesa do Consumidor (Procon) de Itajaí compartilhou algumas recomendações aos consumidores da cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se proteger durante as compras da Black Friday!

Leia Mais em ND Mais:

Sol volta a dar as caras: veja a previsão do tempo para este domingo no Sul de SC

Natal de Chapecó: Shows nacionais e atrações culturais na programação dos próximos dias

‘Valem ouro’: agricultor catarinense ganha surpresa após ficar quase 100 dias internado