Blumenau abre vagas para cursos técnicos gratuitos para estudantes da rede estadual Blumenau abre vagas para cursos técnicos gratuitos para estudantes da rede estadual ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 17h31 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cursos técnicos gratuitos em Blumenau

O Senai Blumenau, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, abriu vagas para cursos técnicos gratuitos para estudantes da rede estadual, do 1º ano de ensino. Das bolsas oferecidas, todos os cursos acontecem nos períodos diurnos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre como se inscrever!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Túnel do São Roque fica submerso pela chuva em Itajaí

VÍDEO: Chuva atinge parque de eventos em SC e alaga área de roda-gigante

Nem geladeira nem máquina de lavar: o aparelho que mais gasta energia elétrica