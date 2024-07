ND Mais |Do R7

Blumenau em alerta: autoridades se reúnem para alinhar protocolos em caso de enchente Blumenau registrou um aumento elevado do nível do rio Itajaí-Açu nesta sexta-feira (12), que ocorre devido à chuva volumosa dos últimos...

Blumenau registrou um aumento elevado do nível do rio Itajaí-Açu nesta sexta-feira (12), que ocorre devido à chuva volumosa dos últimos dias. Com probabilidade de enchente para o fim de semana, o Grac (Grupo de Ações Coordenadas) se reuniu para alinhar os protocolos de atendimento à população caso seja necessário.

