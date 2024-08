Blumenau: O Palco das Icônicas Pegadinhas de Silvio Santos Algumas lembranças memoráveis do Programa Silvio Santos ressurgiram neste sábado (17), em que o país vive o luto da morte do apresentador... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 23h56 (Atualizado em 17/08/2024 - 23h56 ) ‌



Algumas lembranças memoráveis do Programa Silvio Santos ressurgiram neste sábado (17), em que o país vive o luto da morte do apresentador de 93 anos. As pegadinhas estão entre os quadros mais famosos da programação, e Blumenau foi palco de algumas delas.

