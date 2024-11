‘Boa Noite, Cinderela’: quem é a mulher presa por dopar e roubar usuários do Tinder ‘Boa Noite, Cinderela’: quem é a mulher presa por dopar e roubar usuários do Tinder ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 08/11/2024 - 22h48 ) twitter

Mulher presa por golpe em usuários de app de relacionamento

Jessyca Saranna Sousa, de 31 anos, foi presa após ser acusada de aplicar golpe do “Boa Noite, Cinderela” para dopar e roubar usuários do Tinder. A prisão preventiva ocorreu em Planaltina, Goiás. As vítimas eram, em geral, homens com mais de 50 anos.

