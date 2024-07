ND Mais |Do R7

Boate Kiss: Demolição inicia para construção de memorial às vítimas

A estrutura da Boate Kiss, onde ocorreu o incêndio que deixou mais de 200 mortos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a ser demolida nesta quarta-feira (10). No local, será construído um memorial para as vítimas da tragédia, que completou 11 anos em janeiro de 2024.

