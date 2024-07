Boatos sobre a entrega do Contorno Viário aumentam

ND Mais |Do R7

Restam 30 dias para a entrega do Contorno Viário da Grande Florianópolis e, ao passo que aumenta a expectativa para a liberação do...

Restam 30 dias para a entrega do Contorno Viário da Grande Florianópolis e, ao passo que aumenta a expectativa para a liberação do trânsito, crescem os boatos para um eventual descumprimento do prazo previsto para 31 de julho.

