Bolasie brilha e garante vitória do Criciúma sobre o Cruzeiro Com gol de Bolasie no primeiro minuto do segundo tempo, o Criciúma venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Estádio...

Com gol de Bolasie no primeiro minuto do segundo tempo, o Criciúma venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), no Estádio Heriberto Hülse, pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.

