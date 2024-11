Bombeiros controlam incêndio em empresa de câmaras frias em Xaxim Bombeiros controlam incêndio em empresa de câmaras frias em Xaxim ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio em oficina de câmaras frias

Um incêndio atingiu uma oficina mecânica que realiza manutenção de câmaras frias de refrigeração no município de Xaxim, no Oeste de Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (6). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 09h30 na avenida Giácomo Lunardi, no bairro Alvorada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o incidente.

Leia Mais em ND Mais:

‘Ultra luxuoso’, primeiro cruzeiro da temporada chega a Balneário Camboriú

Alesc aprova convênio que facilita repasse de verbas aos municípios catarinenses

Trabalho infantil afetou 40 mil crianças e adolescentes em SC, diz estudo