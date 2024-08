Bombeiros de SC em Ação Contra Incêndios no MS Vinte bombeiros do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foram enviados para ajudar no combate aos incêndios florestais... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 16h12 (Atualizado em 28/08/2024 - 16h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Vinte bombeiros do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) foram enviados para ajudar no combate aos incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Nome social: com crescente dentro de escolas, pesquisadores reforçam a humanidade do tema

• Prefeito em campanha é morto junto ao pai em emboscada no RN

• Bombeiros de SC são enviados para apoiar combate aos incêndios florestais no Mato Grosso do Sul