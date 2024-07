Bombeiros mudam estratégia de busca por pescadores desaparecidos em SC

ND Mais |Do R7

O CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) mudou a estratégia de busca pelos pescadores desaparecidos em São Francisco do Sul, no Litoral Norte do Estado. De acordo com a corporação, a procura será focada na região próxima à faixa de areia das praias da cidade a partir desta segunda-feira (15), quando o sumiço completa uma semana.

