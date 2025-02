Botijão de gás com ‘tampão improvisado’ provoca explosão e deixa homem ferido em SC Ocorrência foi registrada no bairro Brasília, em Criciúma, no Sul do estado, na noite de segunda-feira (20) ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um botijão de gás causou uma explosão e deixou um homem, de 69 anos, com graves queimaduras em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na noite de segunda-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no bairro Brasília.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Levantamento nacional mostra que cartórios de SC têm o melhor serviço do Brasil

Operação Cortejo em Chapecó busca armas de fogo ligadas a crimes de extorsão

‘Todo mundo é Hitler’: Musk rebate críticas por gesto polêmico na posse de Trump