BR-101 vira ‘avenida’ no feriado e mostra que SC precisa se unir por recursos e respostas BR-101 vira ‘avenida’ no feriado e mostra que SC precisa se unir por recursos e respostas ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 18/11/2024 - 05h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Situação da BR-101, em Santa Catarina; é preciso que a sociedade catarinense se una em busca de soluções - Arteris Litoral Sul/Divulgação/ND

A BR-101, em Santa Catarina, virou uma grande “avenida” neste feriado de Proclamação da República. As imagens dos últimos dias, em diferentes pontos da principal rodovia federal do Estado, são quase inacreditáveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender a situação e as possíveis soluções para o trânsito em SC!

Leia Mais em ND Mais:

Primeiro presidente dos EUA na Amazônia, Biden anuncia US$ 50 milhões para preservação

Chapecoense se salva do rebaixamento e Ponte Preta cai para a Série C; veja classificação

Pode chegar a R$ 5 milhões o furto em joalheria de Criciúma