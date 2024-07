ND Mais |Do R7

Brasil avança na cidadania digital, mas desafios persistem A parcela de usuários de Internet no Brasil com mais de 10 anos saltou de 34% para 84% da população nos últimos 15 anos. Com 180...

Alto contraste

A+

A-

A parcela de usuários de Internet no Brasil com mais de 10 anos saltou de 34% para 84% da população nos últimos 15 anos. Com 180 milhões de brasileiros conectados e vidas cada vez mais digitais, os serviços públicos também se consolidam na esfera online.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Internet: Brasil precisa vencer desigualdades no acesso para concretizar a ‘cidadania digital’

• Eleições 2024: quem são os pré-candidatos a prefeito nas cidades com 100 mil habitantes em SC

• Eleições 2024: quem são os pré-candidatos a prefeito de Tubarão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.