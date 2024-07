Brasil Brilha nas Areias: Vitória no Vôlei de Praia Masculino! O Brasil estreou com vitória no vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos Paris 2024. André e George venceram Mohamed Abicha e... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 21h53 (Atualizado em 27/07/2024 - 21h53 ) ‌



O Brasil estreou com vitória no vôlei de praia masculino dos Jogos Olímpicos Paris 2024. André e George venceram Mohamed Abicha e Zouheir Elgraoui, do Marrocos, por 2 sets a 0, no Estádio Torre Eiffel, neste sábado (27).

