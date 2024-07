Brasil Desiste de Enviar Fiscais para Eleições Venezuelanas A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou que é falso que as urnas eletrônicas brasileiras... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

José Cruz/Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou que é falso que as urnas eletrônicas brasileiras não sejam auditáveis e que não enviará servidores para acompanhar as eleições na Venezuela.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Batalhadora’: coletora de recicláveis é assassinada brutalmente em Três Barras

• +Milionária: aposta acerta loteria que nunca teve ganhador e leva quase R$ 250 milhões

• Eleições na Venezuela: Brasil volta atrás e não enviará fiscais após Maduro questionar urnas