Brasil em Alerta: Fim do Embargo nas Exportações de Carne de Frango? O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) notificou à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) sobre o fim do foco da doença... ND Mais|Do R7 30/07/2024 - 16h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h23 ) ‌



O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) notificou à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal) sobre o fim do foco da doença de Newcastle. Com a medida, o governo brasileiro aguarda a retirada do embargo para exportações de carnes de aves e derivados.

